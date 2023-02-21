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Почеттино отказался от работы в «Челси»

21 Февраля 2023 • 12:49 Комментировать
Тоттенхэм
...
Челси
26.02 16:30

Бывший тренер «Тоттенхэма» и «ПСЖ» Маурисио Почеттино на днях успел отклонить предложение от лондонского «Челси». Руководство «пенсионеров» предлагало аргентинцу заменить на посту главного тренера Грэма Поттера, под руководством которого у команды сейчас всего две победы в последних 15 матчах.

По информации от журналиста Грэма Бэйли, Почеттино дал понять «Челси», что не заинтересован в работе. Ранее сообщалось, что аргентинец может вернуться в «Тоттенхэм», где может освободиться кресло главного тренера после того, в конце сезона у Антонио Конте закончится контракт.

По сведениям источника, «Челси» не будет увольнять Поттера, не имея главного кандидата ему на замену.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Маурисио Почеттино
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ТОТТЕНХЭМ ЧЕЛСИ
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