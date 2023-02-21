Почеттино отказался от работы в «Челси»

Бывший тренер «Тоттенхэма» и «ПСЖ» Маурисио Почеттино на днях успел отклонить предложение от лондонского «Челси». Руководство «пенсионеров» предлагало аргентинцу заменить на посту главного тренера Грэма Поттера, под руководством которого у команды сейчас всего две победы в последних 15 матчах.

По информации от журналиста Грэма Бэйли, Почеттино дал понять «Челси», что не заинтересован в работе. Ранее сообщалось, что аргентинец может вернуться в «Тоттенхэм», где может освободиться кресло главного тренера после того, в конце сезона у Антонио Конте закончится контракт.

По сведениям источника, «Челси» не будет увольнять Поттера, не имея главного кандидата ему на замену.