Кейн: «Хорошее домашнее выступление»

В матче двадцать пятого тура английского чемпионата «Тоттенхэм» расправился с «Челси», забив тому два безответных мяча. Второй из них забил Гарри Кейн, который после игры прокомментировал свое выступление, отметив то, что удалось не пропустить.

- «Челси» в последнее время был сложным соперником для нас. Поэтому это очень важная победа, которая оставляет нас в борьбе за четвертое место. Я думаю, мы заслужили такой результат. Хороший домашний матч, сохранили ворота сухими, - радуется Кейн, слова которого цитирует BBC Sport.

В следующем матче «Тоттенхэм» сразится на выезде с «Вулверхэмптоном».