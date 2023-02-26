​Арбитр отменил красную карточку для Зиеша по ходу дерби «Тоттенхэм» - «Челси»

В воскресенье в Английской премьер-лиге проходит лондонское дерби между «Тоттенхэмом» и «Челси». В концовке первого тайма на поле завязалась потасовка, и Хаким Зиеш рукой не ударил, а скорее толкнул соперника в лицо. Рефери показал марокканцу красную карточку, но затем направился смотреть повтор у монитора. Переоценив ситуацию, Стюарт Эттуэлл отметил красную карточку для Зиеша и заменил её на жёлтую.

После первого тайма в матче между «Тоттенхэмом» и «Челси» счёт не открыт – 0:0. Следить за дальнейшим развитием событий в дерби Лондона можно в подробной текстовой трансляции на страницах портала LiveResult.