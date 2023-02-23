Энцо Фернандес: «Я всегда буду верить в «Челси»

Полузащитник «Челси» Энцо Фернандес заявил, что не теряет веры в команду. Напомним, аргентинец успел сыграть за «синих» 4 матча, где подопечные Грэма Поттера дважды сыграли вничью и дважды проиграли.

«Я всегда буду верить в «Челси», стараясь выиграть каждый матч, и прогрессируя в профессиональном плане. Главная цель – выигрывать трофеи и наслаждаться футболом», – цитирует Фернандеса официальный сайт «Челси».

Энцо перебрался на «Стэмфорд Бридж» в последний день зимнего трансферного окна. Сумма сделки составила 121 миллион евро, что сделало аргентинца самым дорогим футболистом в истории Английской премьер-лиги.