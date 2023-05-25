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Семшов: «Если у Вендела будет желание играть в европейском клубе, «Зенит» не станет препятствовать»

25 Мая 2023 • 16:25 Комментировать
Сочи
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Зенит
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27.05 19:00

Бывший полузащитник «Зенита» Игорь Семшов высказался о возможном переходе игрока петербургской команды Вендела в «Рому».

Ранее сообщалось, что итальянский клуб проявляет интерес к 25-летнему бразильцу. Ожидается, что сумма этого трансфера может составить 20 миллионов евро. По мнению Семшова, если Вендел захочет перейти в европейский клуб, «Зенит» не станет ему мешать.

«Если у Вендела будет желание играть в европейском клубе, «Зенит» не станет препятствовать. Если Вендел захочет остаться в «Зените», значит клуб его сохранит. В данной ситуации «Зенит» ко всему готов, потому что такие разговоры и про Малкома ходят», — приводит слова Семшова «РБ Спорт».

Эксперт также отметил, что на деньги, вырученные с продажи бразильских игроков, «Зенит» сможет подписать новых качественных футболистов.  

В текущем сезоне Вендел провёл в составе «сине-бело-голубых» 33 матча, забил девять голов и отдал пять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает бразильского футболиста в 22 миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Игорь Семшов Зенит Маркус Вендел
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