Агент защитника «Фенербахче» Салаи высказался об интересе к игроку со стороны «Зенита»

Агент защитника турецкого «Фенербахче» Атиллы Салаи, Даниэл Кустнер, высказался об информации, что в услугах его клиента заинтересован питерский «Зенит».

«В данный момент ни с кем из «Зенита» не ведем разговоров по поводу Салаи. Интереса из России к нему сейчас нет», - приводит слова агента «РБ Спорт».

Контракт 25-летнего венгерского футболиста с «Фенербахче» рассчитан до 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 14 миллионов евро.

В текущем сезоне Салаи принял участие в 49 играх во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и двумя результативными передачами партнёрам по команде.