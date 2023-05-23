Павлюченко: «Малком — индивидуально очень сильный футболист, он потянет уровень топ-клубов»

Бывший нападающий «Тоттенхэма» и сборной России Роман Павлюченко высказался о возможном отъезде в Европу бразильского нападающего «Зенита» Малкома.

Эксперт считает, что уход Малкома станет серьёзной потерей для «сине-бело-голубых», так как сейчас бразилец определяет игру команды в атаке. Павлюченко назвал нападающего индивидуально очень сильным футболистом, который способен заиграть в топ-клубе.

«Малком — индивидуально очень сильный футболист. Если он попадёт в сильную команду, то ещё и прибавит. Он очень хороший и сильный футболист, поедет и будет играть», — цитирует Павлюченко Metaratings.

В текущем сезоне 26-летний Малком провёл за «Зенит» 33 матча, забил 26 голов и отдал девять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 27 миллионов евро.

Отметим, что до перехода в петербургский клуб Малком выступал за такие известные клубы, как «Бордо» и «Барселона». В составе «сине-гранатовых» бразилец выигрывал чемпионат Испании.