«Зенит» занимается активными поисками замены Клаудиньо.

Слухи о возможном уходе 26-летнего атакующего полузащитника появились ранее в текущем месяце, однако позднее агент бразильца данную информацию опроверг. Несмотря на это, по сведениям сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», в «Зените» всё же ищут замену игроку.

В нынешнем сезоне Клаудиньо принял участие в 30 поединках «Зенита» во всех турнирах, записав себе в актив пять забитых мячей и 12 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 18 млн евро. Цвета клуба из Санкт-Петербурга футболист защищает с 2021 года.