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«Зенит» ищет замену Клаудиньо эксклюзив

22 Мая 2023 • 00:35 Комментировать
Сочи
...
Зенит
27.05 19:00

«Зенит» занимается активными поисками замены Клаудиньо.

Слухи о возможном уходе 26-летнего атакующего полузащитника появились ранее в текущем месяце, однако позднее агент бразильца данную информацию опроверг. Несмотря на это, по сведениям сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», в «Зените» всё же ищут замену игроку.

В нынешнем сезоне Клаудиньо принял участие в 30 поединках «Зенита» во всех турнирах, записав себе в актив пять забитых мячей и 12 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 18 млн евро. Цвета клуба из Санкт-Петербурга футболист защищает с 2021 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Клаудиньо трансферы футбола - лето 2023
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