«Зенит» назвал состав на матч против «Сочи»

В предпоследнем туре чемпионата России «Зенит» будет играть против «Сочи» на выезде. Главный тренер питерской команды Сергей Семак принял решение включить в стартовый состав следующих футболистов:

Васютин, Чистяков, Круговой, Адамов, Алип, Кузяев, Мостовой, Барриос, Мантуан, Сергеев, Кассьерра.

Стартовый свисток футболисты «Сочи» и «Зенита» услышат в 19:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех красках можно в текстовой трансляции, которая проходит на портале LiveResult.

Напомним, что «Зенит» уже оформил пятый подряд титул чемпиона России. «Сочи» тоже не имеет турнирной мотивации – команда завершит чемпионат в средине таблицы.