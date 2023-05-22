Агент Барбоза: «Возвращение Спаллетти в Россию возможно»

Известный португальский агент Паулу Барбоза высказался о возможном возвращении главного тренера «Наполи» Лучано Спаллетти в РПЛ.

Напомним, в период с 2009 по 2014 год итальянский специалист работал в «Зените». По мнению Барбозы, возвращение Спаллетти в российский чемпионат выглядит вполне возможным. При этом агент отметил, что у тренера также будут предложения из Англии и Германии.

«Спаллетти хорошо знает российский футбол и ему очень понравилось в РПЛ. Возвращение в Россию возможно, почему нет. Ему очень комфортно было работать в «Зените», поэтому предложения из РПЛ он обязательно рассмотрит», — цитирует Барбозу Sport24.

Ранее сообщалось, что по окончании нынешнего сезона Спаллетти покинет «Наполи», с которым выиграл чемпионат Италии.