Вслед за Малкомом ещё четыре бразильца «Зенита» досрочно завершили сезон

Помимо нападающего Малкома Филипе, ещё несколько бразильских игроков «Зенита» пропустят оставшиеся матчи сезона.

Как сообщает «Матч ТВ», Клаудиньо, Маркус Вендел, Дуглас Сантос и Родригао не примут участия в оставшихся играх нынешнего сезона РПЛ. Ранее появилась информация, что Клаудиньо и Вендел досрочно отправились в отпуск, как это сделал Малком. По сведениям источника, Родригао продолжает восстановление от травмы.

В сезоне-2022/23 «Зениту» осталось провести два матча в рамках Российской премьер-лиги: на выезде против «Сочи» (27 мая) и на своем поле против воронежского «Факела» (3 июня).