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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Вслед за Малкомом ещё четыре бразильца «Зенита» досрочно завершили сезон

23 Мая 2023 • 14:05 Комментировать
Сочи
...
Зенит
27.05 19:00

Помимо нападающего Малкома Филипе, ещё несколько бразильских игроков «Зенита» пропустят оставшиеся матчи сезона.

Как сообщает «Матч ТВ», Клаудиньо, Маркус Вендел, Дуглас Сантос и Родригао не примут участия в оставшихся играх нынешнего сезона РПЛ. Ранее появилась информация, что Клаудиньо и Вендел досрочно отправились в отпуск, как это сделал Малком. По сведениям источника, Родригао продолжает восстановление от травмы.

В сезоне-2022/23 «Зениту» осталось провести два матча в рамках Российской премьер-лиги: на выезде против «Сочи» (27 мая) и на своем поле против воронежского «Факела» (3 июня).

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Дуглас Сантос Клаудиньо Родригао Маркус Вендел
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