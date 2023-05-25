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«Спартак» и ЦСКА интересуются футболистом «Сочи»

25 Мая 2023 • 18:09 Комментировать
Сочи
...
Зенит
1 3.20 X 3.95 2 2.05
27.05 19:00

Левый защитник «Сочи» Артём Макарчук входит в сферу интересов московских «Спартака» и ЦСКА. Об этом рассказывает телеграм-канал «Инсайды от Карпа».

Отмечается, что «Сочи» пока не готов отпускать Макарчука, ведь клуб ещё не нашёл ему замену. При этом летний уход защитника из сочинского клуба называется вероятным.

По данным источника, наиболее высокой является вероятность трансфера Макарчука в ЦСКА.

27-летний Артём Макарчук оценивается специалистами авторитетного портала transfermarkt в 2,5 миллиона евро. За «Сочи» защитник выступает с февраля 2022 года после трансфера из «Балтики».

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Спартак Москва ЦСКА Москва Сочи Артём Макарчук трансферы футбола - лето 2023
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