Бывший нападающий «Зенита» Дмитрий Радченко в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил решение нападающего «сине-бело-голубых» Малкома Филипе уехать из России на время проведения финальных туров Российской премьер-лиги. Отметим, что команда Сергея Семака в пятый раз подряд завоевала золотые медали чемпионата России.

- Вы считаете, что более ранний отъезд игроков «Зенита» - это проявление непрофессионализма?

- У них есть договоренность с главным тренером, ничего плохого в их досрочном отъезде я не вижу. Команда выполнила свою задачу, одержала победу в чемпионате. В оставшихся играх можно дать игровую практику футболистам, которые мало выходили на поле в текущем сезоне. Ничего плохого в этом нет, — сказал Радченко.

Напомним, недавно агент бразильца заявил, что несколько игроков петербургского клуба, в числе которых Малком, Клаудиньо и Вендел, не примут участие в оставшихся играх текущего сезона.