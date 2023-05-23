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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Радченко: «В досрочном отъезде Малкома нет ничего плохого» эксклюзив

23 Мая 2023 • 19:34 Комментировать
Сочи
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Зенит
27.05 19:00

Бывший нападающий «Зенита» Дмитрий Радченко в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил решение нападающего «сине-бело-голубых» Малкома Филипе уехать из России на время проведения финальных туров Российской премьер-лиги. Отметим, что команда Сергея Семака в пятый раз подряд завоевала золотые медали чемпионата России.

- Вы считаете, что более ранний отъезд игроков «Зенита» - это проявление непрофессионализма?

- У них есть договоренность с главным тренером, ничего плохого в их досрочном отъезде я не вижу. Команда выполнила свою задачу, одержала победу в чемпионате. В оставшихся играх можно дать игровую практику футболистам, которые мало выходили на поле в текущем сезоне. Ничего плохого в этом нет, — сказал Радченко.

Напомним, недавно агент бразильца заявил, что несколько игроков петербургского клуба, в числе которых Малком, Клаудиньо и Вендел, не примут участие в оставшихся играх текущего сезона.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Дмитрий Радченко Малком Филипе
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