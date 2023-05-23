Бышовец советует Семаку попробовать себя в чемпионате Португалии

Ветеран российского тренерского цеха Анатолий Бышовец порассуждал о будущем Сергея Семака. Под его руководством питерский «Зенит» стал чемпионом России пять раз подряд. Многие эксперты рассуждают на тему того, что Семаку пора попробовать свои силы вне РПЛ.

«Попробовать себя в Европе - это большой вызов. Сергей Богданович мог бы начать с чемпионата Португалии, но там всё зависит от условий контракта, уровня команды и задач, которые будут ставиться», - цитирует Бышовца портал Metaratings.

Семак возглавил питерский «Зенит» ровно пять лет назад – в мае 2018 года. До этого специалист работал главным тренером «Уфы», у руля которой показывал неплохие результаты и вышел с клубом в Лигу Европы УЕФА.

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