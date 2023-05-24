Пять клубов АПЛ хотят подписать защитника «Зенита»

Защитник «Зенита» Роберт Ренан попал в сферу интересов пяти английских клубов.

По информации 90min, в услугах 19-летнего футболиста заинтересованы три лондонских клуба: «Арсенал», «Челси» и «Тоттенхэм». Помимо этого, Ренана в своих рядах хотели бы видеть «Ливерпуль» и «Ньюкасл».

Как сообщает источник, вышеперечисленные клубы намерены серьезно подойти к возможному трансферу игрока предстоящим летом.

Напомним, Ренан пополнил состав санкт-петербургской команды прошлой зимой. В нынешнем сезоне бразилец провел десять матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 7 миллионов евро.