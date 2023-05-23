Чанов: «Хотелось бы, чтобы Лунёв продолжил играть»

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов порассуждал о будущем Андрея Лунёва. Вчера российский голкипер, напомним, официально покинул леверкузенский «Байер».

«Думаю, теперь многое зависит от состояния Лунёва, в котором он оказался. И от того, как сработает его агент. Вероятно, уже появляются запросы на него от команд, желаю ему здоровья и хотелось бы, чтобы он продолжил играть», - цитирует Чанова Vprognoze.ru.

Напомним, что за два года в «Байере» Лунёв сыграл лишь в трёх официальных матчах за «аптекарей». Периодически вратарю мешали травмы и статус голкипера ротации – конкурировать россиянину приходилось с Лукашем Градецки, основным голкипером сборной Финляндии.

Агент: «Желание остаться в Европе у Лунёва есть»