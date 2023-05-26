Агент: «Контракт Маргасова был автоматически продлён»

Андрей Талаев, агент защитника «Сочи» Тимофея Маргасова, сообщил о продлении контракта 30-летнего футболиста с клубом.

Напомним, что срок действия предыдущего соглашения игрока с южанами был рассчитан до конца июня нынешнего года.

«Контракт Тимофея был автоматически продлён, так как он сыграл определённое количество матчей. Каждый матч он играет по 90 минут, с ним нет никаких проблем», — цитирует агента «РБ Спорт».

Кроме того, Талаев подчеркнул, что в контракте Маргасова с «Сочи» прописана сумма отступных, поэтому заинтересованные клубы имеют возможность выкупить футболиста, но пока по этому вопросу никто не обращался.

В текущем сезоне Маргасов провёл за «Сочи» 30 матчей, отметившись в них двумя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает защитника в 1,5 миллиона евро.