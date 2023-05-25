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Петржела: «Вендел и Малком никуда не денутся, никто не даст им тех денег, которые есть в «Зените»

25 Мая 2023 • 15:49 Комментировать
Сочи
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Зенит
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27.05 19:00

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела поделился мнением о будущем игроков петербургской команды Малкома и Вендела.

Ранее сообщалось, что интерес к Венделу проявляет итальянская «Рома», однако позже агент бразильского футболиста заявил, что его клиент счастлив в «Зените».

«Думаю, Вендел и Малком хотят уйти, но никто не даст им тех денег, которые есть в «Зените». Вот почему они никуда не денутся», — цитирует Петржелу «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне Вендел провёл за «Зенит» 33 матча, забил девять голов и отдал пять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает 25-летнего полузащитника в 22 миллиона евро.

На счету 26-летнего Малкома 26 голов и девять ассистов в тех же 33 встречах. Рыночная стоимость нападающего сейчас оценивается в 27 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Властимил Петржела Малком Филипе Маркус Вендел
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