«Уровень «Зенита» без легионеров упадёт» — Канчельскис

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мнением о возможном уходе легионеров из «Зенита» предстоящим летом.

«Уровень «Зенита» без легионеров упадет. Мы все видим, что они вносят очень много интересного в командную игру. Если кто-то уйдет — это будет большая потеря. Хотелось бы, чтобы они остались на долгое время», — приводит слова Канчельскиса «Чемпионат».

При этом эксперт отметил, что каждый игрок хочет развиваться и играть в еврокубках, поэтому летом многие футболисты могут уехать.

Ранее «Зенит» досрочно стал чемпионом России в сезоне-2022/23. 27 мая «сине-бело-голубые» встретятся с «Сочи» в рамках 29-го тура РПЛ.