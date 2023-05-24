Семак знает, в чём проблема с судейством в России

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал комментарий по поводу частых судейских скандалов в России. По мнению рулевого питерской команды, проблема заключается в понимании трактовок моментов и их изменениями.

«Много моментов, которые трактуются по-разному. Например, понимание достаточности контакта для каждого судьи может оказаться разным в похожих ситуациях», - сказал Семак, чьи слова приводятся на страницах сайта «Матч ТВ».

Семак отметил, что клубам и специалистам нужно чаще разъяснять трактовки различных эпизодов.

Отметим, что «Зенит» уже обеспечил себе пятый подряд титул чемпиона России. До конца сезона команде Сергея Семака осталось провести два матча – против «Сочи» на выезде (27 мая) и против «Факела» дома (3 июня).