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Семак знает, в чём проблема с судейством в России

24 Мая 2023 • 17:09 Комментировать (2)
Сочи
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Зенит
27.05 19:00

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал комментарий по поводу частых судейских скандалов в России. По мнению рулевого питерской команды, проблема заключается в понимании трактовок моментов и их изменениями.

«Много моментов, которые трактуются по-разному. Например, понимание достаточности контакта для каждого судьи может оказаться разным в похожих ситуациях», - сказал Семак, чьи слова приводятся на страницах сайта «Матч ТВ».

Семак отметил, что клубам и специалистам нужно чаще разъяснять трактовки различных эпизодов.

Отметим, что «Зенит» уже обеспечил себе пятый подряд титул чемпиона России. До конца сезона команде Сергея Семака осталось провести два матча – против «Сочи» на выезде (27 мая) и против «Факела» дома (3 июня).  

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сергей Семак Судейство
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Комментарии (2)
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TEREX
24 Мая 2023 в 18:28
аааа.. вотана хде сабака та порыта..)) вот аказавица ф чём сикрет та..))
ингерман
24 Мая 2023 в 18:18
Например, понимание достаточности контакта для каждого судьи может оказаться разным в похожих ситуациях
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ай дундучелла же наиполнейшия.. тибе чюда-юда пора за диссиртацью садица благо такех как ты кандедацов навук чичас больше 1оо%.. Сны и снавиденья - дарю тему задарма.. благо за плагият щас не наказывають.. А-ха-ха-ха! )))
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