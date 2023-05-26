«Зенит» следит за игроком «Фенербахче»

Защитник «Фенербахче» Аттила Салаи предстоящим летом может оказаться в «Зените».

NTVSpor со ссылкой на Sabah сообщил о том, что санкт-петербургский клуб проявляет интерес к 25-летнему венгерскому футболисту, выступающему в Турции. Однако помимо «Зенита», Салаи находится в шорт-листе нескольких европейских команд, в числе которых есть «Вольфсбург», «Эвертон» и «Валенсия».

При этом источник отмечает, что «Фенербахче» не отпустит своего защитника, если за него предложат менее 20 миллионов евро.

В текущем сезоне Салаи сыграл в 49 матчах во всех турнирах, в которых трижды смог отметиться забитыми голами и отдал два результативных паса. Контракт игрока с «Фенербахче» рассчитан до 2025 года, а его трансферная стоимость оценивается в 14 млн евро.