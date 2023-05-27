«Сочи» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0

В 29-м туре чемпионата России по футболу встречаются «Сочи» и «Зенит».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Сочи - Зенит
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Протокол игры
|(1:0) Юсупов Артур1'
Заболотный Николай•Юрганов Игорь•Миладинович Иван•Терехов Сергей• 14'Маргасов Тимофей•Нобоа Кристиан•Кравцов Кирилл•Макарчук Артём•Бурмистров Никита•Мелкадзе Георгий•Юсупов Артур
Васютин Александр•Адамов Арсен•Чистяков Дмитрий•Алип Нуралы•Круговой Данил•Кузяев Далер•Барриос Вильмар•Мантуан Густаво•Кассьерра Матео•Мостовой Андрей•Сергеев Иван
27 мая. Стадион "Фишт" (Сочи).
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