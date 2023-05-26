Бородюк: «Малком готов к Европе, но многое зависит от клуба»

Известный российский тренер Александр Бородюк высказался о возможном уходе бразильского нападающего Малкома из «Зенита».

По мнению специалиста, по игровым качествам Малком готов к выступлениям в Европе. Однако Бородюк подчеркнул, что многое в карьере бразильца будет зависеть от того, в каком клубе он окажется.

«Если он пойдёт в топ-5 клубы, то должен понимать, что будет сумасшедшая конкуренция. Если он пойдёт в хороший клуб, где получит игровую практику, то уже будет зависеть от него и от тренерского штаба «Зенита», как они решат этот вопрос», — цитирует Бородюка Metaratings.

Ранее сообщалось, что интерес к Малкому проявляют лондонский «Арсенал», «Манчестер Сити» и французский «ПСЖ».

Действующий контракт 26-летнего нападающего с «Зенитом» рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает Малкома в 27 миллионов евро.

В нынешнем сезоне бразилец провёл за «сине-бело-голубых» 33 матча, забил 26 голов и отдал девять результативных передач.