Силкин: «Зенит» хорошо укомплектован, но если уедут бразильцы, другим командам станет полегче

Российский тренер Сергей Силкин ответил на вопрос, прекратится ли гегемония «Зенита» в случае ухода бразильцев из клуба.

«Придет ли конец гегемонии, если Малком, Клаудиньо и Вендел уйдут летом? Это зависит от того, в каком состоянии будут другие команды. «Зенит» укомплектован достаточно хорошими игроками, но, конечно, другим клубам будет полегче», — цитирует Силкина «РБ Спорт».

Ранее «Зенит» досрочно стал чемпионом России. Команда Сергея Семака завоевала золотые медали РПЛ уже в пятый раз подряд.

В оставшихся матчах сезона «сине-бело-голубым» предстоит сыграть против «Сочи» и «Факела».