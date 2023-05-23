Агент допустил уход Вендела из «Зенита»

Тьяго Рибейро, агент полузащитника «Зенита» Вендела, высказался о будущем своего клиента.

Агент не исключил возможный уход 25-летнего бразильца из российского клуба ближайшим летом. По словам Рибейро, многое будет зависеть от того, поступит ли по футболисту хорошее предложение от какого-либо клуба.

«Всё будет зависеть от того, поступит ли хорошее предложение», — приводит слова агента «РБ Спорт».

Вендел защищает цвета «Зенита» с октября 2020 года. В текущем сезоне полузащитник провёл за «сине-бело-голубых» 33 матча, забил девять голов и отдал пять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает бразильского футболиста в 22 миллиона евро.