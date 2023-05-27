Хохлов: «Завершение - вот над чем нужно больше всего работать»

Главный тренер «Сочи» Дмитрий Хохлов в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий после матча с «Зенитом» (1:1).

- Что не получилось, чтобы победить и удержать этот счет? Все-таки гол на первой минуте был неожиданным?

- Гол не был неожиданным. То, что рикошет был, да. Но, в принципе. Разыграли хорошо. Может быть, рикошет нам чуть помог. Не хватило? Тоже с рикошета получили. В принципе, и у «Зенита» еще были моменты, чтобы реализовать свои какие-то, и у нас тоже. Завершение - вот над чем нужно больше всего работать. Потому что подходы есть, а завершение оставляет желать лучшего.

- Кажется, что вы все-таки разочарованы результатом матча сегодня.

- Всегда хочется побеждать. Сегодня боевая ничья. Я не могу сказать, что разочарован. Но всегда хочется большего.

- Тем не менее, это был не основной состав «Зенита», чемпиона. Однако «Сочи» целый тайм вел. Какие перспективы этих игроков, которые сегодня не победили «Зенит»?

- Естественно, и плановые замены мы делали, и молодежь подпускаем, даем больше игрового времени. Есть над чем работать, к чему стремиться. Они чувствуют тот темп, который есть в РПЛ. Я думаю, что это совсем другие скорости, чем год назад у них был в их карьерах. Поэтому нужно перестраиваться и адаптироваться под это всё.

- Кого-то выделите из сыгравших явно на фоне чемпиона?

- Да я не люблю выделять, вся команда сегодня старалась и боролась, но силы не безграничные. В желании игроков упрекнуть не могу. Да, что-то как всегда получалось, что-то нет, но это футбол. Не бывает без ошибок.