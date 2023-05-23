Динияр Билялетдинов: «Шестое подряд чемпионство «Зенита» видится наиболее вероятным исходом»

Экс-игрок «Спартака» Динияр Билялетдинов поделился мнением о борьбе за чемпионство в новом сезоне. Напомним, последние пять лет золотые медали в РПЛ забирал «Зенит».

«Хотелось бы верить, что следующий сезон будет интереснее в плане борьбы за титул. Конечно, шестое подряд чемпионство «Зенита» видится наиболее вероятным исходом, но все-таки есть надежда на «Спартак», «Локомотив», ЦСКА», — приводит слова Билялетдинова «РБ Спорт».

По мнению эксперта, вряд ли «Зенит» устроит большую перестройку предстоящим летом, а «Спартак», если хочет бороться за трофей, должен подписать 2-3 качественных футболистов.