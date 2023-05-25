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«Сочи» следит за Алипом

25 Мая 2023 • 16:46 Комментировать
Сочи
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Зенит
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27.05 19:00

Защитник «Зенита» Нуралы Алип может перебраться в «Сочи».

Как стало известно Metaratings, 23-летний футболист находится в шорт-листе сочинского клуба. Источник сообщает, что в «Сочи» продолжают следить за игроком, но пока южане не делали официального предложения «сине-бело-голубым».

В нынешнем сезоне футболист принял участие в 11 матчах с учетом всех турниров и получил две желтые карточки. Контракт Алипа с «Зенитом» рассчитан до 2025 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 1,2 миллиона евро.

Напомним, ранее «Зенит» досрочно стал чемпионом России в сезоне-2022/23.
 

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Зенит Сочи Нуралы Алип трансферы футбола - лето 2023
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СОЧИ ЗЕНИТ
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