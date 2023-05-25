«Сочи» следит за Алипом

Защитник «Зенита» Нуралы Алип может перебраться в «Сочи».

Как стало известно Metaratings, 23-летний футболист находится в шорт-листе сочинского клуба. Источник сообщает, что в «Сочи» продолжают следить за игроком, но пока южане не делали официального предложения «сине-бело-голубым».

В нынешнем сезоне футболист принял участие в 11 матчах с учетом всех турниров и получил две желтые карточки. Контракт Алипа с «Зенитом» рассчитан до 2025 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 1,2 миллиона евро.

Напомним, ранее «Зенит» досрочно стал чемпионом России в сезоне-2022/23.

