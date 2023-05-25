«Сочи» подписал контракт с футболистом из Словении

«Сочи» договорился о переходе полузащитника словенского клуба «Браво» Мартина Крамарича ближайшим летом на правах свободного агента.

По информации «Спорт-Экспресс», 25-летний футболист подписал с российским клубом трёхлетний контракт.

В текущем сезоне Крамарич провёл за «Браво» 32 матча, забил 12 голов и отдал шесть результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает словенца в 500 тысяч евро.

После 28 туров РПЛ «Сочи» занимает 10-е место в турнирной таблице, набрав 37 очков. Свой ближайший матч южане проведут 27 мая против «Зенита». Начало — в 19:00 по московскому времени.