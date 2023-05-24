Семак: Благодарен Спаллетти, ведь он взял меня в тренерский штаб

Наставник «Зенита» Сергей Семак вспомнил периоды работы в тренерском штабе у различных специалистов.

«Конечно, видел, как Спаллетти и Виллаш-Боаш специальным видео поздравили «Зенит». Очень приятно! Никогда не устану благодарить того же Лучано за то, что взял меня в свой тренерский штаб», — цитирует Семака «Матч ТВ».

Помимо этого, Семак выразил благодарность Андре Виллашу‑Боашу, Леониду Слуцкому и Мирче Луческу, в штабе которых работал в различное время.

Напомним, 47-летний Семак возглавляет «Зенит» с 2018 года. За четыре тура до конца нынешнего сезона РПЛ санкт-петербургский клуб в пятый раз подряд досрочно оформил чемпионство.