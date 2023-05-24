«Зенит» хочет получить за Малкома больше 40 миллионов евро

«Зенит» намерен заработать на продаже своего лидера Малкома не менее 40 миллионов евро, сообщает 90min.

По сведениям источника, такая сумма обусловлена тем, что совсем недавно бразилец подписал с петербургским клубом новый контракт, рассчитанный до лета 2027 года. Кроме того, именно за 40 миллионов евро «Зенит» купил Малкома у «Барселоны» в 2019 году.

В нынешнем сезоне 26-летний Малком провёл за «сине-бело-голубых» 33 матча, забил 26 голов и отдал девять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает нападающего в 27 миллионов евро.

Напомним, что «Зенит» досрочно выиграл текущий розыгрыш чемпионата России. Этот успех стал для петербуржцев уже пятым подряд.