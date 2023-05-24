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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Зенит» хочет получить за Малкома больше 40 миллионов евро

24 Мая 2023 • 15:45 Комментировать
Сочи
...
Зенит
27.05 19:00

«Зенит» намерен заработать на продаже своего лидера Малкома не менее 40 миллионов евро, сообщает 90min.

По сведениям источника, такая сумма обусловлена тем, что совсем недавно бразилец подписал с петербургским клубом новый контракт, рассчитанный до лета 2027 года. Кроме того, именно за 40 миллионов евро «Зенит» купил Малкома у «Барселоны» в 2019 году.

В нынешнем сезоне 26-летний Малком провёл за «сине-бело-голубых» 33 матча, забил 26 голов и отдал девять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает нападающего в 27 миллионов евро.

Напомним, что «Зенит» досрочно выиграл текущий розыгрыш чемпионата России. Этот успех стал для петербуржцев уже пятым подряд.  

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Малком Филипе
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