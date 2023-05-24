Три европейских гранда следят за Малкомом

Нападающий «Зенита» Малком Филипе попал в шорт-лист трёх топ-клубов Европы.

Как стало известно 90min, 26-летний бразилец находится в сфере интересов лондонского «Арсенала», «Манчестер Сити» и «ПСЖ». По сведениям источника, агенты бразильского футболиста уже провели переговоры с руководством «Зенита» по поводу возможного трансфера летом.

Напомним, «ПСЖ» уже пытался заполучить Малкома зимой. Парижане хотели арендовать игрока без права обязательного выкупа, однако «сине-бело-голубые» ответили отказом.

В нынешнем сезоне нападающий забил 26 голов и записал на свой счет 9 результативных передач в 33 матчах с учетом всех турниров. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Малкома в 27 миллионов евро.