Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Три европейских гранда следят за Малкомом

24 Мая 2023 • 16:12 Комментировать (1)
Сочи
...
Зенит
27.05 19:00

Нападающий «Зенита» Малком Филипе попал в шорт-лист трёх топ-клубов Европы.

Как стало известно 90min, 26-летний бразилец находится в сфере интересов лондонского «Арсенала», «Манчестер Сити» и «ПСЖ». По сведениям источника, агенты бразильского футболиста уже провели переговоры с руководством «Зенита» по поводу возможного трансфера летом.

Напомним, «ПСЖ» уже пытался заполучить Малкома зимой. Парижане хотели арендовать игрока без права обязательного выкупа, однако «сине-бело-голубые» ответили отказом.

В нынешнем сезоне нападающий забил 26 голов и записал на свой счет 9 результативных передач в 33 матчах с учетом всех турниров. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Малкома в 27 миллионов евро.

«Зенит» хочет получить за Малкома больше 40 миллионов евро

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Манчестер Сити Арсенал Лондон ПСЖ трансферы футбола - лето 2023 Малком Филипе
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
СОЧИ ЗЕНИТ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
wertygaz
24 Мая 2023 в 16:37
Да его и здесь неплохо кормит гос.корпорация, которая транжирит и сорит деньгами. Нет что бы поддерживать своих сотрудников…
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 24 Мая
16:52 · Россия. Премьер-лига
Семак высказался о предстоящем финале Лиги чемпионов
16:46 · Россия. Премьер-лига
Агент прокомментировал слухи о Малкоме
16:45 · Россия. Премьер-лига
Соболев рассказал, почему приехал на заседание КДК РФС на метро
16:42 · Россия. Премьер-лига
Лоськов — о Дзюбе: «Это личность, пару раз он хорошо пиханул и люди чуть опустились»
16:37 · Россия. Премьер-лига
Соболев прибыл на заседание КДК на метро
16:27 · Россия. Премьер-лига
Семак: Благодарен Спаллетти, ведь он взял меня в тренерский штаб
16:24 · Россия. Премьер-лига
Арбитр Карасёв после дерби «Спартак» - ЦСКА не получил назначений, ВАР – тоже
16:19 · Россия. Премьер-лига
Назначен судья на матч «Краснодар» - ЦСКА
16:12 · Россия. Премьер-лига
Три европейских гранда следят за Малкомом 1
16:09 · Россия. Премьер-лига
Петрушин: «Игра «Торпедо» в обороне — это тихий ужас» эксклюзив
16:00 · Россия. Премьер-лига
Мостовой: «Кокорину точно не нужно возвращаться в РПЛ»
15:45 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» хочет получить за Малкома больше 40 миллионов евро
15:11 · Россия. Премьер-лига
Гулиев: «Приход Талалаева пошёл «Химкам» на пользу»
14:51 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Не уверен, что Джорджевич сможет сыграть в оставшихся матчах»
14:40 · Россия. Премьер-лига
Игнатьев: «Видимо, в ФИФА переосмысливают отношение к российскому футболу» эксклюзив
Все новости
Рекомендуем