Переход Вендела в «Рому» зависит от участия команды в Лиге чемпионов.

По информации сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», полузащитник «Зенита» Вендел является одной из приоритетных целей «Ромы», которая летом намерена усилить полузащиту. При этом, «Рома» готова заплатить около 20 миллионов евро, которые требует «Зенит», только в случае квалификации в Лигу чемпионов. Если «джалоросси» не сумеют пробиться туда, то они сосредоточатся на менее дорогостоящих вариантах.

В сезоне-2022/23 на счету 25-летнего Вендела девять забитых мячей и пять результативных передач в 33 матчах во всех турнирах. Контракт бразильца с «Зенитом» рассчитан до 2027 года.