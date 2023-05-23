«Сочи» трижды в сезоне проиграл с разницей в минимум четыре мяча

Вчера вечером «Сочи» потерпел третье по счёту разгромное поражение как минимум в четыре мяча в текущем сезоне РПЛ. Подопечные Дмитрия Хохлова крупно уступили «Пари НН» - 0:4.

Как сообщают знатоки статистики из Opta Sports, ранее в этом сезоне сочинцы проиграли со счётом 0:4 «Оренбургу» и со счётом 0:7 «Зениту». Примечательно, что в первых трех сезонах в элите у «Сочи» не было ни одного поражения с разницей в четыре гола.

В двух оставшихся турах Премьер-лиги «Сочи» сыграет дома с «Зенитом» и на выезде с «Уралом». На данный момент у южной команды 37 набранных очков и 10 место турнирной таблицы РПЛ.

Кузьмичёв не исключил, что Слуцкий возглавит «Сочи»