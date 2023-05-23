Егор Пруцев стал гражданином Сербии

Егор Пруцев, российский полузащитник белградской «Црвены Звезды» получил второе гражданство, гражданство Сербии. Об этом рассказал его отец Игорь Пруцев.

«Информация о его сербском паспорте соответствует действительности, сложного для нас ничего не было – всеми делами, связанными с гражданством, занимался его клуб», - цитирует Пруцева-старшего Metaratings.

Напомним, что Пруцев выступает за сербский гранд с лета 2022 года – тогда молодой футболист подписал с клубом контракт на четыре года. Всего у 20-летнего игрока в текущем сезоне 10 матчей за клуб, в которых он один раз отметился голевой передачей.

До переезда в Сербию футболист выступал в России за «Сочи», периодически уходил в аренды – в «Нефтехимик» и в ивановский «Текстильщик».

Ранее отец Пруцева высказался о возможном переходе его сына в другие европейские клубы.