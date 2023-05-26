В «Зените» сообщили о создании «Зала славы»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев поделился информацией о создании «Зала славы» на «Газпром Арене».

«Мы планируем сделать «Зал славы», в котором будут все, кто внес вклад в чемпионства «Зенита» — это около 150 человек: игроки, главные тренеры, их помощники. Я считаю, что вклад каждого не может быть переоценен», — приводит слова Медведева «Спорт-Экспресс».

Как отметил функционер, «Зал славы» будет находиться на домашнем стадионе «Зенита», на данный момент идет выбор подходящего места.

Напомним, санкт-петербургский клуб досрочно стал чемпионом России в сезоне-2022/23.