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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Вендел и Клаудиньо досрочно отправились в отпуск слухи

22 Мая 2023 • 22:07 Комментировать
Сочи
...
Зенит
27.05 19:00

Два бразильских легионера питерского «Зенита» Маркус Вендел и Клаудиньо не сыграют в двух оставшихся матчах «сине-бело-голубых» в рамках Премьер-лиги.

Как сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на свои источники в клубе, две звезды питерцев отправились в досрочный отпуск с разрешения клуба. Ранее подобным образом поступил главный голеадор питерцев и всея РПЛ Малком Филипе.

27 мая в рамках 29 тура РПЛ «Зенит» сыграет на выезде против «Сочи», а 3 июня примет дома воронежский «Факел».

Все латиноамериканские игроки питерского клуба вернутся в команду к 22 июня – тогда «Зенит» начнёт готовиться к новому сезону.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Клаудиньо Маркус Вендел
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СОЧИ ЗЕНИТ
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