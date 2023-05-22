Два бразильских легионера питерского «Зенита» Маркус Вендел и Клаудиньо не сыграют в двух оставшихся матчах «сине-бело-голубых» в рамках Премьер-лиги.

Как сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на свои источники в клубе, две звезды питерцев отправились в досрочный отпуск с разрешения клуба. Ранее подобным образом поступил главный голеадор питерцев и всея РПЛ Малком Филипе.

27 мая в рамках 29 тура РПЛ «Зенит» сыграет на выезде против «Сочи», а 3 июня примет дома воронежский «Факел».

Все латиноамериканские игроки питерского клуба вернутся в команду к 22 июня – тогда «Зенит» начнёт готовиться к новому сезону.

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