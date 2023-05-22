Колосков назвал лучшего игрока сезона в РПЛ

Вячеслав Колосков, являющийся почётным президентом Российского футбольного союза, назвал лучшего футболиста сезона в Премьер-лиге. Выбор Колоскова пал на представителя «Зенита» - Малкома.

«Однозначно это Малком. Он весь сезон провёл стабильно и без явных спадов. Его влияние на игру своей команды самое большое в РПЛ. Сложно его сравнить с кем-либо еще, так как Малком делает самый эффективный вклад в победы «Зенита», - сказал Колосков, чьи слова приводит sport24.

Напомним, что «Зенит» стал чемпионом России пятый год подряд. Малком на текущий момент возглавляет рейтинг бомбардиров сезона с 23 голами в активе. Второго Квинси Промеса футболист «Зенита» опережает на три мяча.

Отметим, что в чемпионате России осталось провести два тура.