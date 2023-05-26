Агент Мантуана сомневается, что футболист останется в «Зените»

Агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы нападающего «Зенита» Густаво Мантуана, ответил на вопрос о будущем своего клиента. Напомним, контракт бразильца принадлежит «Коринтиансу», а за «сине-бело-голубых» он выступает на правах аренды.

«Будет ли «Зенит» выкупать Мантуана? Не уверен. Будущее Густаво пока не определено. Сам футболист хочет остаться в России», — цитирует Гарсию издание «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне на счету 21-летнего вингера пять забитых мячей и три результативные передачи в 27 матчах во всех турнирах. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость Мантуана составляет три миллиона евро.

Ранее генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что надеется на сохранение Мантуана в команде.