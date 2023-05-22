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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Рианчо — об РПЛ: «Неважно кто займёт второе, третье или четвёртое место»

22 Мая 2023 • 11:20 Комментировать
Сочи
...
Зенит
27.05 19:00

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо выразил мнение, что распределение мест в турнирной таблице РПЛ сейчас не имеет никакого значения, так как российские клубы не могут участвовать в еврокубках.

«Неважно кто займёт второе, третье или четвёртое место. Это не имеет значения, потому что не предполагается участия в еврокубках. Единственное, что войдёт в историю — это первое место в таблице», — приводит слова Рианчо Metaratings.

Напомним, весной прошлого года команды из России были отстранены от всех международных турниров.

После 28 туров текущего розыгрыша РПЛ турнирную таблицу уверенно возглавляет «Зенит», досрочно оформивший чемпионство. Своего ближайшего преследователя ЦСКА петербуржцы опережают на 12 очков.  

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Зенит Рауль Рианчо
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