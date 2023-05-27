Мантуан: «Нужно сделать работу над ошибками, чтобы не повторять такого впредь»

Лучший футболист матча «Сочи» - «Зенит» (1:1) Густаво Мантуан поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Показалось, что был сложный эмоциональный матч, и очень важный гол.

- Действительно, матч очень сложный. Не так, как хотели, конечно, начали его. Не хватило концентрации, как и в предыдущих играх. Пришлось и в обороне отрабатывать, но хорошо начали второй тайм. Я смог забить. Считаю, что важный результат против очень сильной команды. Нужно, конечно, сделать работу над ошибками, чтобы не повторять такого впредь.