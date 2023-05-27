Божович: Самый сильный «Зенит»? Когда играли Халк, Витсель и Дзюба

Бывший главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович поделился комментарием о «Зените».

«Сейчас не самый сильный «Зенит» за последнее время. Во времена, когда играли Халк, Витсель, Дзюба, был самый сильный «Зенит». Команда, которая есть сейчас, просто имеет больше денег, чем другие команды», — приводит слова Божовича «Чемпионат».

Ранее санкт-петербургский клуб досрочно завоевал золотые медали чемпионата России. За два тура до окончания сезона «Зенит» опережает идущий на втором месте ЦСКА на 12 очков.

Сегодня, 27 мая, «сине-бело-голубые» сыграют против «Сочи» в рамках 29-го тура РПЛ, начало — в 19:00 по мск. Текстовая трансляция встречи будет доступна на портале LiveResult.