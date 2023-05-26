Петржела сравнил «Зенит» с «Реалом» и «Баварией»

Бывший наставник «Зенита» Властимил Петржела высказался о гегемонии санкт-петербургского клуба в России.

«Зенит» в России — это как испанский «Реал Мадрид» или мюнхенская «Бавария». Очень рад, что «Зенит» лидирует из года в год. Потому я там работал, и для меня это всегда хорошие новости!» — приводит слова Петржелы Sport24.

Специалист считает, что в ближайшие несколько лет «сине-бело-голубые» продолжат доминировать в РПЛ, ведь в России нет команды, которая сильнее «Зенита».

Ранее подопечные Сергея Семака в пятый раз подряд стали чемпионами России. В сезоне-2022/23 «Зениту» осталось сыграть против «Сочи» и «Факела».