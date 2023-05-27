Игрок «Сочи» не смог выйти на замену из-за обручального кольца

Забавный и грустный одновременно эпизод произошёл в вечернем матче «Сочи» против «Зенита» в рамках 29 тура РПЛ. Хавбек южан Кирилл Заика на 80-й минуте встречи готовился выйти на замену, но вот беда – резервный арбитр заприметил у игрока обручальное кольцо на пальце и велел ему его снять.

Казалось, футболист быстро избавится от украшения и войдёт в игру. Однако снять кольцо Заика так и не смог и на поле не появился.

Напомним, что в конце матча соперников на табло ничья – 1:1. На быстрый гол Артура Юсупова на первой минуте матча ответил Густаво Мантуан.

Текстовую трансляцию игры проводит коллектив портала LiveResult.ru.