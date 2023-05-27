Третья кряду ничья «Зенита»: чемпион пропустил на первой минуте, но ушёл от поражения в Сочи

«Зенит» и «Сочи» сошлись в рамках чемпионата России. Матч 29-го тура РПЛ состоялся 27 мая на стадионе «Фишт».

В завершении сезона чемпион получил визит на Чёрное море. Настроение уже отпускное, лидеры команды досрочно отправились на родину – Малком, Вендел и Клаудиньо уже в Бразилии, поэтому в стартовом составе «Зенита» нашлось место Густаво Мантуану и целому дуэту форвардов: Иван Сергеев – Матео Кассьерра. Оборона тоже была далека от оптимального сочетания – Адамов, Алип, Чистяков, Круговой.

И пропустил этот «Зенит» на первой же минуте, если быть точнее, то на 33-й секунде. Артур Юсупов пробил с правого края штрафной площади, мяч по пути врезался в Чистякова и влетел в сетку – 1:0. Васютин был попросту пойман на противоходе. Пропустив, «Зенит» взбодрился и далее играл лучше сочинцев, но теперь вскрылась беда с реализацией.

Барриос сыграл на соотечественника, Кассьерра влетел в штрафную площадь и отпасовал левее. Набежавший Мостовой должен был расстреливать Заболотного, но понял это слишком буквально, как раз и попав в голкипера. Сольным рейдом позже отметился Густаво Мантуан. На финте убрал защитника, сместился с фланга, пробил плотно, но послал мяч над перекладиной.

«Сочи» огрызался редко, но очень хорошо летели дальние удары. Кристиан Нобоа получил передачу пяткой от Мелкадзе и технично крутил в угол, но немного не попал в створ. «Зенит» же продолжил атаковать, отыгравшись уже во втором тайме. Густаво Мантуан со штрафного пробил точно в «стенку», а мяч от спины игрока «Сочи» изменил траекторию, влетев в пустой угол ворот Заболотного – 1:1. Снова рикошет и снова гол в левые по ТВ-картинке ворота.

На второй гол заходил «Зенит» усилиями свежего Караваева. Вячеслав с правого фланга подал в центр штрафной площади, там Сергеев перепрыгнул Миладиновича и пробил в дальний угол – Заболотный спас в шикарном прыжке. А последним замахнулся на гол Мантуан. Густаво получил мяч от Кузяева и собирался оформить дубль, пробив из пределов штрафной площади. Однако Заболотный был иного мнения – в броске голкипер перевёл мяч в штангу.

Вот уже третий раз подряд «Зенит» сыграл вничью. Все эти матчи случились после оформления чемпионского титула.