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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Игонин: «Зенит» не опустится ниже своего уровня даже в случае ухода лидеров»

24 Мая 2023 • 10:42 Комментировать (2)
Сочи
...
Зенит
27.05 19:00

Бывший игрок «Зенита» Алексей Игонин выразил мнение, что «сине-бело-голубые» продолжат доминировать в РПЛ, даже если нынешние лидеры покинут команду.

Эксперт считает, что в чемпионате России может появиться конкуренция только при условии, что к уровню «Зенита» начнут подтягиваться и остальные команды. Сами же петербуржцы, по мнению Игонина, ниже своего уровня не опустятся.

«Зенит» не опустится ниже своего уровня и будет демонстрировать плюс минус похожий футбол даже в случае гипотетического ухода лидеров. Конкурентная среда в РПЛ изменится лишь тогда, когда подтянутся команды первой восьмёрки», — приводит слова Игонина Bobsoccer.ru.

После 28 туров текущего розыгрыша РПЛ «Зенит» уверенно возглавляет турнирную таблицу, опережая своего ближайшего преследователя ЦСКА на 12 очков. Клуб из Санкт-Петербурга досрочно выиграл чемпионат России. Отметим, что этот успех стал для «сине-бело-голубых» уже пятым подряд.   

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Алексей Игонин
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Комментарии (2)
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ингерман
24 Мая 2023 в 11:02
ай лапух.. как тока лидеры уйдуть так первая осьмерка и поттяница.. кхе-кхе..
superzina
24 Мая 2023 в 10:58
" «Зенит» не опустится ниже своего уровня и будет демонстрировать плюс минус похожий футбол даже в случае гипотетического ухода лидеров. " ? ? ?
Игонину больше не наливать !
Каким будет Зенит "в случае гипотетического ухода лидеров " мы видели в игре с Оренбургом .
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