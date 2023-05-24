Игонин: «Зенит» не опустится ниже своего уровня даже в случае ухода лидеров»

Бывший игрок «Зенита» Алексей Игонин выразил мнение, что «сине-бело-голубые» продолжат доминировать в РПЛ, даже если нынешние лидеры покинут команду.

Эксперт считает, что в чемпионате России может появиться конкуренция только при условии, что к уровню «Зенита» начнут подтягиваться и остальные команды. Сами же петербуржцы, по мнению Игонина, ниже своего уровня не опустятся.

«Зенит» не опустится ниже своего уровня и будет демонстрировать плюс минус похожий футбол даже в случае гипотетического ухода лидеров. Конкурентная среда в РПЛ изменится лишь тогда, когда подтянутся команды первой восьмёрки», — приводит слова Игонина Bobsoccer.ru.

После 28 туров текущего розыгрыша РПЛ «Зенит» уверенно возглавляет турнирную таблицу, опережая своего ближайшего преследователя ЦСКА на 12 очков. Клуб из Санкт-Петербурга досрочно выиграл чемпионат России. Отметим, что этот успех стал для «сине-бело-голубых» уже пятым подряд.