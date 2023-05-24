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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Писарев: «Ренан – это суперигрок для европейского чемпионата»

24 Мая 2023 • 23:53 Комментировать
Сочи
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Зенит
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27.05 19:00

Российский тренер Николай Писарев высоко оценил молодого защитника питерского «Зенита» Роберта Ренана.

«Он обладает суперкачествами, суперпередачами, у него суперскоростью. К тому же, он креативный. Пока Ренан с этим перебарщивает и авантюрно играет, но потом станет опытнее, эти качества ему только в плюс пойдут», - цитирует Писарева «Матч ТВ». По мнению специалиста, Ренан уже сейчас является суперигроком для любого европейского чемпионата.

Напомним, что бразильцу всего 19 лет. Он перебрался в команду Сергея Семака прошлой зимой из «Коринтианса» в рамках сделки по обмену игроками.

Ранее появились слухи о том, что защитником питерцев в ряд выстроились пять топ-клубов Европы.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Николай Писарев Роберт Ренан
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