«Зенит» отыгрался в матче с «Сочи» благодаря рикошету

В предпоследнем туре Премьер-лиги «Сочи» принимает «Зенит». Хозяева поля повели в поединке против чемпионов уже на первой минуте после удара Артура Юсупова. Пропустили в ответ они также достаточно быстро, но уже в начале второй части игры. Густаво Мантуан пробивал со штрафного метров с 25. Обвести стенку не удалось, но получилось еще лучше. Мяч от плеча Игоря Юрганова влетел в сетку ворот, а голкипер оказался пойман на противоходе.

Счет стал 1:1. При таком раскладе сочинцы идут на 10-м месте, а соперник в любом случае финиширует первым. Текстовый репортаж на LiveResult.ru.