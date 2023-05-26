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Ду Кейрос попрощался с «Коринтиансом» и присоединится к «Зениту»

26 Мая 2023 • 19:04 Комментировать
Сочи
...
Зенит
1 3.25 X 3.95 2 2.05
Через 22 ч. 39 мин.

Полузащитник Ду Кейрос попрощался с «Коринтиансом» и предстоящим летом прибудет в расположение «Зенита». 

Ду Кейрос в беседе с Globo заявил, что благодарен «Коринтиансу» за все время, проведенное в этом клубе. Данный этап карьеры был очень хорошим, но пора идти вперед, сказал хавбек. Однако футболист добавил, что точно вернется в этот клуб, чтобы исполнить главную мечту — завоевать чемпионство в футболке «Коринтианса».

В текущем сезоне 23-летний бразилец принял участие в 17 матчах во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет шесть миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Коринтианс Ду Кейрос
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