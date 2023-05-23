Источник: «Зенит» оформил трансфер 19-летнего турецкого нападающего

Вингер турецкого клуба «Алтынорду» Эмирджан Гюрлюк пополнит состав санкт-петербургского «Зенита» в летнее трансферное окно.

По сообщениям Hurriyet, футболист из второго по силе дивизиона чемпионата Турции уже подписал трудовой договор с «сине-бело-голубыми». Подробности контракта не разглашаются.

Источник отметил, что Гюрлюк присоединится к «Зениту» летом и же со следующего сезона начнет выступать в Российской премьер-лиге.

В нынешнем сезоне игрок принял участие в 30 матчах с учетом всех турниров, в которых забил четыре мяча и записал на свой счет два ассиста. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость турецкого нападающего в 350 тысяч евро.